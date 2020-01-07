Savaşçı 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kutalmış Paşa, her şeyi göze alıyor!

Savaşçı 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kutalmış Paşa, her şeyi göze alıyor!

Savaşçı yeni bölüm fragmanı FOX TV'de yayınlandı. Savaşçı 89. bölüm fragmanında; Tuğgeneral Kutalmış Paşa, Kılıç Timi'ni kurtarmak için harekete geçiyor. Kutalmış Paşa'nın "Alandaki timimizi kurtarmak ve gerekiyorsa tüm düşman unsurlarını yok etmek için 250 kişilik bir birlik hazırlayacaksınız" sözü fragmana damgasını vuruyor. İşte Savaşçı 89. yeni bölüm fragmanı...

Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tuğgeneral Kutalmış Paşa, Kılıç Timi için her şeyi göze alıyor. Düzenlenecek operasyonun açıkça savaş ilan ettiğini söyleyen askere ise “Onlar savaş istiyorlarsa savaş, kan istiyorlarsa kan alacaklar, çakal gibi davranan çakal gibi ölmeyi göze alacak” der ve operasyonu başlatır.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI



SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kılıç Timi Markus'un ayarladığı kalabalık bir terörist grubun ağır saldırısı altındadır. Kopuz Albay bölgeye acil takviye bir tim çıkarırken, Üsteğmen Batur'un çılgın hamlesi, gerilimi daha da tırmandırır ve Kopuz Albay'ı önemli bir seçimin eşiğine getirir…

Bu arada ameliyat sonrası kendine gelen Sara'dan, Markus'un en büyük sırrını öğrenen Kopuz Albay, hemen harekete geçer. Markus ise sırrının açığa çıkışıyla Sara'nın yaşadığını anlarken, beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşkına uğratacaktır…