Savaşçı 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 88. son bölüm izle

Savaşçı 88. son bölümüyle FOX TV'de yayınlandı. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Müjde Uzman'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Kopuz Albay, Bozok Yüzbaşı ve Bozkurt Yüzbaşı, Markus’u ele geçirmek için çıktıkları gizli görevde, ölümle karşı karşıya gelmişlerdir. Üçü de Markus ve adamlarını bertaraf edip, Markus’u almaya çalışırken, gelişen beklenmedik durumlar, onları büyük bir tuzağın ortasına çeker. Peki Savaşçı 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 88. son bölüm izleme linki...

Savaşçı dizisinin 88. son bölümünde; arada karargah alarma geçer. Kutalmış Paşa, Kopuz Albay ve Yörük Haydar'la ilgili gelen kötü haberle, çılgına döner ve Kılıç Timi'ni hemen harekete geçirir. Yüzbaşı Kağan, Kopuz Albay ve Yörük'ü kurtarmak için tek başına bir savaş başlatırken, Kılıç Timi de ona yardım etmek için acele etmek zorundadır.

SAVAŞÇI 89. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI FRAGMAN

SAVAŞÇI 88. SON BÖLÜM İZLE

Kılıç Timi Markus'un ayarladığı kalabalık bir terörist grubun ağır saldırısı altındadır. Kopuz Albay bölgeye acil takviye bir tim çıkarırken, Üsteğmen Batur'un çılgın hamlesi, gerilimi daha da tırmandırır ve Kopuz Albay'ı önemli bir seçimin eşiğine getirir…

Bu arada ameliyat sonrası kendine gelen Sara'dan, Markus'un en büyük sırrını öğrenen Kopuz Albay, hemen harekete geçer. Markus ise sırrının açığa çıkışıyla Sara'nın yaşadığını anlarken, beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşkına uğratacaktır…