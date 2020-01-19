Savaşçı 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 89. son bölüm izle

Savaşçı 89. son bölümüyle FOX TV'de yayınlandı. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Müjde Uzman'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Simon’un adamı Yüzbaşı Haydar’ı öldürmek için silahını doğrulturken, Yüzbaşı Kağan’ın Yörük’ü kurtarmak için tek bir şansı vardır. Savaşçı 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 89. son bölüm izleme linki...

Savaşçı dizisinin 89. son bölümünde; Kağan'ın açtığı ateşle, terör kampında ortalık karışsa da, Simon'un beklenmedik hamlesi, işleri daha da içinden çıkılmaz bir duruma getirir. Gelen haberlerle çılgına dönen Kutalmış Paşa ise karargahı alarma geçirir. Askerlerini ne pahasına olursa olsun kurtaracaktır.

SAVAŞÇI 90. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI FRAGMAN

SAVAŞÇI 89. SON BÖLÜM İZLE

Diğer taraftan Yüzbaşı Kağan'ın da Simon'un peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Simon'u durdurmak için hemen yeni planını devreye sokarken, Kılıç Timi'nin diğer üyeleri de ona destek olmak için canını ortaya koymaya hazırdır…

Kopuz Albay, Bozok Yüzbaşı ve Bozkurt Yüzbaşı, Markus'u ele geçirmek için çıktıkları gizli görevde, ölümle karşı karşıya gelmişlerdir. Üçü de Markus ve adamlarını bertaraf edip, Markus'u almaya çalışırken, gelişen beklenmedik durumlar, onları büyük bir tuzağın ortasına çeker.