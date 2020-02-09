Savaşçı 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 92. son bölüm izle

Savaşçı dizisinin bu akşa 92. bölümü ekranlara geldi. Sevilen dizisinin son bölümünde; Ameliyat sırasında kalbi duran General’e doktorlar acil müdahale ederken, Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi de Markus’un peşine düşmüş ve Markus’un hazırladığı bomba düzeneğiyle ölümle burun buruna gelmiştir.

FOX ekranlarının Pazar günleri yayınlanan ve sevilen dizi Savaşçı’nın bu akşam 92. bölümü izleyiciyle buluştu. Savaşçı son bölümünde ameliyatta kalbi duran General’e acil müdahale edilirken, Kılıç Timi ise Marcus’un peşine düşmüştür. Peki Kılıç Timi Markus’un hazırladığı tuzaktan kurtulabilecek mi? İşte Savaşçı 93. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

SAVAŞÇI 93. YENİ BÖLÜM FRAGAMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisinin 93. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda olacak.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 92. SON BÖLÜM İZLE

SAVAŞŞÇI 92. BÖLÜM ÖZETİ

Ameliyat sırasında kalbi duran General'e doktorlar acil müdahale ederken, Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi de Markus'un peşine düşmüş ve Markus'un hazırladığı bomba düzeneğiyle ölümle burun buruna gelmiştir. Markus ise zaman kaybetmeden, kendine has yöntemlerle ülkeden çıkmaya çalışırken, karargaha Markus'la ilgili gelen önemli bir istihbarat, Kopuz Albay'ı harekete geçirir. Bölgedeki bütün olanaklar seferber edilirken, Yüzbaşı Kağan'ın Markus'u tuzağa çekmek için önerdiği plan, olayların akışını hızlandırır.