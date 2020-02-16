Savaşçı 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Savaşçı 93. son bölüm izle)

Savaşçı dizisi bu akşam 93. bölümüyle ekranlara geldi. Beğeniyle takip edilen Savaşçı dizisinin son bölümünde; Kılıç Timi Turan Bayrakları altında Markus’a bugüne kadar yaptıklarının bedelini ödetmiştir. Ancak çok sayıda keskin nişancının Yüzbaşı Kağan ve Kılıç Timi’nin diğer üyelerine nişan aldıkları anlaşılınca ortalık bir anda karışır. Peki Savaşçı 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı son bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

FOX ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı bu akşam 93. bölümüyle ekranlara geldi. Savaşçı son bölümünde; Kopuz Albay da gelen bir istihbarat doğrultusunda Ali ve Selçuk Astsubaylar'ı gizli bir göreve gönderirken, gelişecek beklenmedik olaylarla, hayatının en büyük sınavını vereceğinden habersizdir. İşte Savaşçı 94. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

SAVAŞÇI 94. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisinin 94. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızdaki linkten izlenebilecek.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 93. SON BÖLÜM İZLE

SAVAŞÇI 93. BÖLÜM ÖZETİ

Kılıç Timi Turan Bayrakları altında Markus'a bugüne kadar yaptıklarının bedelini ödetmiştir. Ancak çok sayıda keskin nişancının Yüzbaşı Kağan ve Kılıç Timi'nin diğer üyelerine nişan aldıkları anlaşılınca ortalık bir anda karışır. Askerler hemen vaziyet alırken, Yüzbaşı Haydar'ın bir ayrıntıyı fark etmesi olayların seyrini değiştirecektir.

Bu arada Velid de Kılıç Timi'nin elinde olan parasını kurtarmanın derdine düşmüştür. Fakat karşısına çıkan sürpriz kişi Velid'e büyük vaatler sunarak, onu kendisiyle çalışması için ikna etmeye çalışır. Bu arada Kopuz Albay da gelen bir istihbarat doğrultusunda Ali ve Selçuk Astsubaylar'ı gizli bir göreve gönderirken, gelişecek beklenmedik olaylarla, hayatının en büyük sınavını vereceğinden habersizdir…