Savaşçı 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Savaşçı 95. son bölüm izle)

Savaşçı dizisinin 95. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Savaşçı'nın son bölümünde; Haydar Yüzbaşı üssün gönderindeki Türk Bayrağı’nı indirmeye kalkan adamı vurmuştur. Türk Askerleri ve üssün çevresinde toplanan bölge halkı arasında ipler gerilirken, Merlin’in ikinci hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokar. İşte Savaşçı 96. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

FOX ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan ve beğeniyle takip edilen Savaşçı dizisinin bu akşam 95. bölümü izleyicisiyle buluştu. Savaşçı dizisinin son bölümünde; Bir anda ortalık ateş çemberine döner. Ancak Kağan Yüzbaşı eline geçen önemli bir bilgiyle, bölge halkını sakinleştirmek için harekete geçer. Bir süre üs çevresinde sakinlik sağlansa da haberi alan Merlin'in vazgeçmeye niyeti yoktur. İşte Savaçşı 96. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

SAVAŞÇI 96. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisinin 96. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Savaşçı’nın yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda yer alacak.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 95. SON BÖLÜM İZLE

SAVAŞÇI 95. BÖLÜM ÖZETİ

Savaşçı'da olayların arkası kesilmiyor!

Haydar Yüzbaşı üssün gönderindeki Türk Bayrağı'nı indirmeye kalkan adamı vurmuştur. Türk Askerleri ve üssün çevresinde toplanan bölge halkı arasında ipler gerilirken, Merlin'in ikinci hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Bir anda ortalık ateş çemberine döner. Ancak Kağan Yüzbaşı eline geçen önemli bir bilgiyle, bölge halkını sakinleştirmek için harekete geçer. Bir süre üs çevresinde sakinlik sağlansa da haberi alan Merlin'in vazgeçmeye niyeti yoktur. Sürpriz bir şekilde Kılıç Timi'nin karşısına çıkan Merlin'in oyunu, herkesi şaşkına çevirirken, hazırladığı tuzak gerilimi daha da yükseltecektir.