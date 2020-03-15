Savaşçı 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Savaşçı 96. son bölüm izle)

FOX ekranlarında her pazar yayınlanan ve beğeniyle takip edilen Savaşçı dizisinin bu hafta 96. bölümü yayınlandı. Savaşçı’nın son bölümünde, Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır. İşte Savaşçı 97. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

SAVAŞÇI 97. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisinin 97. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızda yer alacak.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 96. SON BÖLÜM İZLE

SAVAŞÇI 96. BÖLÜM ÖZETİ

Savaşçı'da gerilimin dozu artıyor!

Yüzbaşı Haydar'ın Türk Üssü'nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar'ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir.

Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay'ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür. Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…