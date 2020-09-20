Savaşçı 98. son bölümde neler oldu? Savaşçı 99. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Savaşçı dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin bu akşam ekranlara gelen 98. son bölümünde, Kopuz Albay, geçmişte izini kaybettirmiş olan, azılı bir teröristle ilgili önemli bir istihbarat alır. İşte Savaşçı 99. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan gelişmeler...

SAVAŞÇI 99. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Savaşçı dizisinin 99. yeni bölüm fragmanı henüz yayılanmadı. Savaşçı’nın yeni bölüm fragmanı geldiği anda aşağıdaki bağlantıdan izlenebilecek.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kopuz Albay, geçmişte izini kaybettirmiş olan, azılı bir teröristle ilgili önemli bir istihbarat alır. Sonuçları ne olursa olsun, bu teröristi tek başına etkisiz hale getirmeye kararlı olan Kopuz Albay, gizlice yaptığı çılgın planını devreye sokar. Ancak Kopuz Albay'ın yokluğunun fark edilmesiyle karargah alarma geçer.

Kutalmış Paşa, Kopuz Albay'ı durdurmak için bütün olanakları seferber ederken, Yüzbaşı Kağan'ın beklenmedik hamlesi işleri daha da içinden çıkılmaz bir duruma sokar.

Olayların seyri bir anda değişse de, hedefe kilitlenmiş olan Kopuz Albay'ı vazgeçirmek hiç kolay olmayacaktır. Çünkü Kopuz Albay için bu teröristten hesap sorma zamanı gelmiştir!