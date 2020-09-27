Savaşçı 99. son bölümde neler oldu? Savaşçı 100. bölüm fragmanı geldi mi?

Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Savaşçı bugün 99. bölüm ile ekranlar geldi. Dizinin bu akşamki son bölümünde, Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vuruldu. İşte Savaşçı 100. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

SAVAŞÇI 100. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Savaşçı dizisinin 100. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızdaki linkten izlenebilecek.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kopuz Albay'ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin'in adamları tarafından vurulur. Büyük şok yaşayan Kopuz Albay bir yandan çatışırken, bir yandan da ağır yaralı olan Kağan'ı ateş çemberinden çıkarmak için çareler düşünür. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan devreye sokmuştur.

Yörük Haydar ve Kılıç Timi'nin diğer üyeleri ise Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı'yı kurtarmak için her şeyi göze almış, hemen harekete geçmek isterler. Ancak Kutalmış Paşa timin bu isteğine önce karşı çıksa da sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırtır. Gerilim gittikçe tırmanırken Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için artık çok az zaman kalmıştır…