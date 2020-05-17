Savaşçı bitti mi? Savaşçı dizisi bugün var mı, yeni bölüm ne zaman?

Savaşçı bitti mi? Savaşçı dizisi bugün var mı, yeni bölüm ne zaman?

Her hafta pazar akşamı ekrana gelen Savaşçı dizisi bu hafta da yayın akışında olmadı. Corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara vermek zorunda olan Savaşçı'nın yeni bölümleri merakle bekleniyor. Dizi takipçileri ise 'Savaşçı bitti mi?', 'Savaşçı bugün var mı ve yeni bölüm ne zaman?' sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Savaşçı dizisinden son haberler...

FOX ekranlarında yayınlanan ve pazar günleri beğeniyle takip edilen diziler arasında olan Savaşçı son olarak 96. bölüm ile izleyici karşısına çıkmıştı. Corona virüsününde yayılmasıyla birlikte dizi çekimlerine ara verilmişti. Peki Savaşçı bugün var mı? Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SAVAŞÇI BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Savaşçı dizisi bu akşamki yayın akışında da yer almadı. Dizi oyuncularından da yda yapımcılardan yeni bölüm tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Savaşçı’nın önümüzdeki haftalarda salgında normalleşme sürecinin de başlamasıyla çekimlerine kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Dizinin yeni bölüm tarihi açıklandığında sayfamızda paylaşacağız.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yüzbaşı Haydar’ın Türk Üssü’nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar’ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür.

Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…