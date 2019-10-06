Savaşçı bu akşam var mı? Savaşçı 4. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Savaşçı dizisinin merakla beklenen yeni sezon fragmanları FOX TV’de yayınlandı. Savaşçı dizisinin sezon finalinde; Kağan teröristlerin yola bomba döşediği haberini Haydar ile paylaşırken önceliklerinin köyde teröristlerin elinde bulunan köylüleri kurtarmak olduğunu söylüyor. Astsubay Galip, Velid'in döşediği bombanın patlamasıyla yaralanıyor. Melik, Türk Askeri'nin peşine düştüğünü anlayınca yolun sonuna geldiğini anlıyor. Öfkeden deliye dönen Melik bunun acısını Velid'den çıkartıyor. Galip'ten gelen haber ise herkesi derinden sarsıyor. Peki Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak?
Savaşçı dizisinin merakla beklenen yeni sezon fragmanları FOX TV’de yayınlandı. Savaşçı dizisinin sezon finalinde; Kağan teröristlerin yola bomba döşediği haberini Haydar ile paylaşırken önceliklerinin köyde teröristlerin elinde bulunan köylüleri kurtarmak olduğunu söylüyor. Astsubay Galip, Velid'in döşediği bombanın patlamasıyla yaralanıyor. Melik, Türk Askeri'nin peşine düştüğünü anlayınca yolun sonuna geldiğini anlıyor. Öfkeden deliye dönen Melik bunun acısını Velid'den çıkartıyor. Galip'ten gelen haber ise herkesi derinden sarsıyor. Peki Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak?
SAVAŞÇI 77. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SAVAŞÇI YENİ SEZON 2. FRAGMANI
Haydar Yüzbaşı komutanlarının izinde, onların gölgesinde! #Savaşçı 4. sezonuyla çok yakında FOX'ta. @savascifox pic.twitter.com/qZ0JUWwJKS
— FOX (@FOXTurkiye) September 23, 2019
SAVAŞÇI YENİ SEZON FRAGMANI
Kağan Bozok, kılıcını tekrar kuşanıp kalkan etmeye hazır! #Savaşçı 4. sezonuyla çok yakında FOX'ta. @savascifox pic.twitter.com/7BF979Ipef
— FOX (@FOXTurkiye) September 23, 2019
SAVAŞÇI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Savaşçı yeni sezonun ilk bölümü 13 Ekim Pazar günü yayınlanacak.
SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Velid Kılıç Timi’ne tuzak kurar. Adamlarına timin geçiş yollarına bomba döşetmektedir. Ancak bir yandan da işin gecikmesinden dolayı endişelidir. Adamlarına telsizle işi çabuk bitirmeleri talimatını verir. Teröristler işi bitirip Velid’in yanına döner. Bu arada Funda Üsteğmenin kullandığı helikopterde bulunan Kağan ve Yörük Haydar köye yaklaşmaktadır. Velid Kılıç Timi’nin onlara doğru yaklaşmakta olduğunu görür. Kılıç Timi kendilerine kurulan tuzaktan habersizdir. Velid adamlarından birine erken ateş etmemesi konusunda emir verir. Velid ve teröristler pusuya yatmıştır.
GALİP YARALANIYOR
Kağan ve Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederken köyden silah sesleri gelmektedir. Kağan, Haydar’a teröristlerin Timin köye girişini engellemek için here yere bomba döşediklerini söyleyerek, “Acele etmemiz lazım. Önceliğimiz köylüler” diyerek hemen helikopterden aşağı atlayarak köye doğru harekete geçerler. Patlamaların şiddetiyle Astsubay Galip yaralanmıştır. Bayram, Galip’in yerde hareketsiz şekilde yerde yattığını görünce “Galip” diye bağırır.