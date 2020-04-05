Savaşçı bu akşam var mı? Savaşçı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Savaşçı bu akşam var mı? Savaşçı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Savaşçı dizisinin takipçileri dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Yeni bölüm heyecanla beklenirken, dizinin bu akşamki yayın akışında yer almadığı görüldü. Birçok dizinin çekimleri de corona virüsü nedeniyle ertelendi. Peki Savaşçı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Savaşçı bu akşam var mı?

FOX ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan Savaşçı dizisinin bu hafta da yayın akışında yer almadığı görüldü. Dizinin takipçileri ise Savaşçı’nın nedenn olmadığını merak etmeye başladı. Geçtiğimiz hafta da yayınlanmayan dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise corona virüsü salgınının durumuna göre değişeceği ifade ediliyor.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Ekranların sevilen dizilerinden olan Savaşçı’nın diğer birçok dizi gibi corona virüsü önlemleri nedeniyle çekimlerine ara verdiği tahmin ediliyor. Savaşçı’nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yüzbaşı Haydar’ın Türk Üssü’nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar’ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür. Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…