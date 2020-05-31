Savaşçı bu akşam yayınlanacak mı? Savaşçı dizisi 97. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Savaşçı bu akşam yayınlanacak mı? Savaşçı dizisi 97. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Savaşçı dizisi son olarak 96. bölüm ile ekranlara gelmiş ve sonrasında salgın nedeniyle çekimlerine ara verilmişti. Beğeniyle takip edilen Savaşçı dizisinin ise yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Dizi takipçileri 'Savaşçı bu akşam yayınlanacak mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Savaşçı dizisinden son haberler...

Her hafta pazar akşamı FOX ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verilen Savaşçı dizisi son olarak 96. bölüm ile ekranlara gelmişti. Dizinin yeni bölümü ise bu akşamki yayın akışında da yer almadı.

SAVAŞÇI BUGÜN YAYINLANACAK MI? 97. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Savaşçı dizisinin 97. bölümü bu akşam Fox yayın akışında yer almadı. Savaşçı'nın yayın saatinde ‘Özgür Dünya’ isimli filmin yer aldığı görüldü. Savaşçı dizisinin de corona virüsü nedeniyle yeni bölümleri geçici olarak ertelendi. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir açıklama ise yapılmadı.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yüzbaşı Haydar’ın Türk Üssü’nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar’ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür.

Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…