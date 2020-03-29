Savaşçı bugün (29 Mart) neden yok? Savaşçı yeni bölüm ne zaman?

Savaşçı dizisinin bu yayın akışında yer almadığı görüldü. FOX ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinin neden yayınlanmadığı ve yeni bölüm tarihi merak edilmeye başlandı. İşte 'Savaşçı neden yok' sorusu yanıtı...

Ekranların sevilen dizilerinden olan Savaşçı’nın yeni bölümü bugün yayınlanmadı. Savaşçı dizisinin yerine yayın akışında ‘Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi? filmi yer aldı. Peki Savaşçı neden yok? Savaşçı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

SAVAŞÇI NEDEN YOK?

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok dizi gibi Savaşçı dizisinin de bu hafta corona virüsü tedbirleri nedeniyle yayınlanmadığı tahmin ediliyor. Dizinin yeni bölüm yayın tarihi ile ilgili resmi açıklama yapıldığında sayfamızda yer alacak.

FOX YAYIN AKIŞI





SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Savaşçı'da gerilimin dozu artıyor!

Yüzbaşı Haydar'ın Türk Üssü'nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar'ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay'ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür. Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…