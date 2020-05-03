Savaşçı bugün neden yok? Savaşçı dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Savaşçı dizisi ekranların sevilen dizileri arasında. Dizi takipçileri yeni bölümü heyecanla beklerken, bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını da araştırıyor. Peki Savaşçı bugün neden yok? Savaşçı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Fox ekranlarında her pazar yayınlanan Savaşçı dizisi bu hafta da yayın akışında yer almadı. Diziyi takip eden izleyiciler ise Savaşçı neden yok ve yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtını merak etmeye başladı. İşte Savaşçı dizisi hakkındaki bilgiler…

SAVAŞÇI BUGÜN NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Savaşçı dizisi son olarak 96. bölümü ekranlara gelmişti. Corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen dizi bu hafta da yayınlanmayacak. Savaşçı dizisinin yerine bu akşam ‘Bizim İçin Şampiyon’ yerli sinema filmi yayınlanacak. Savaşçı’nın yeni bölüm tarihi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yüzbaşı Haydar’ın Türk Üssü’nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar’ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür.

Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…