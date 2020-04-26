Savaşçı bugün var mı? Savaşçı 97. yeni bölüm ne zaman?

Savaşçı bugün var mı? Savaşçı 97. yeni bölüm ne zaman?

Savaşçı dizisinin bu akşamki yayın akışında olmadığı görüldü. Dizinin son olarak 96. bölümü yayınlanmış ve dünyayı etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle çekimlere ara verilmişti. Peki Savaşçı 97. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte son bölümde yaşananlar...

Pazar kuşağının sevilen dizilerinden Savaşçı’nın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Savaşçı dizisinin yerine yayın akışında ‘Ayla’ filmi yayınlanacak. Dizi takipçileri ise Savaşçı’nın 97. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte Savaşçı dizisinden son haberler…

SAVAŞÇI DİZİSİ BUGÜN VAR MI?

FOX ekranlarında her akşam yayınlanan Savaşçı dizisi son olarak 96. bölüm ile ekranlara gelmişti. Dizinin 97. bölümü ise henüz yayınlanmadı. Corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeni bölüm tarihi ise açıklanmadı. Dizinin yeni bölüm tarihi belli olduğunda sayfamızda paylaşacağız.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yüzbaşı Haydar'ın Türk Üssü'nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar'ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay'ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür. Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır.

Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…