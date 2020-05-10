Savaşçı bugün yayınlanacak mı? Savaşçı dizisi yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

Savaşçı bugün yayınlanacak mı? Savaşçı dizisi yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

Savaşçı dizisinde yeni bölüm merakla bekleniyor. Dizinin son olarak 96 bölümü ekranlara gelmiş ve corona virüsü salgını nedeniyle çekimleri ertelenmişti. Peki Savaşçı bugün yayınlanacak mı? Savaşçı 97. yeni bölüm ne zaman?

Her hafta pazar akşamı Fox kanalında ekranlara gelen Savaşçı dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı sabırsızlıkla bekleniyor. Diziyi takip edenler bu akşam Savaşçı’nın yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Peki Savaşçı bugün var mı? Savaşçı yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

SAVAŞÇI BUGÜN NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Savaşçı dizisi son olarak 96. bölümü ekranlara gelmişti. Corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen dizi bu hafta da yayınlanmayacak. Savaşçı dizisinin yerine bu akşam ‘Hadi be oğlum' isimli yerli sinema filmi yayınlanacak. Savaşçı'nın yeni bölüm tarihi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yüzbaşı Haydar'ın Türk Üssü'nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar'ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay'ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür.

Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…