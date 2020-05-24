Savaşçı dizisi bugün yayınlanacak mı? Savaşçı 97. yeni bölüm ne zaman?

Savaşçı dizisinin yeni bölümleri merak ediliyor. Son olarak 96. bölüm ile ekranlara gelen Savaşçı, corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Peki Savaşçı bugün yayınlanacak mı? Savaşçı 97. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Fox ekranlarının sevilen dizilerinden Savaşçı’nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen Savaşçı dizisi son olarak 96. bölüm ile izleyici karşısına çıkmıştı. Peki Savaşçı bugün var mı? Savaşçı 97. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SAVAŞÇI BUGÜN YAYINLANACAK MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Savaşçı dizisi son olarak 96. bölümü ekranlara gelmişti. Corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen dizi bu hafta da yayınlanmayacak. Savaşçı dizisinin yerine bu akşam ‘Davaro' isimli yerli sinema filmi yayınlanacak. Savaşçı'nın 97. yeni bölüm tarihi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yüzbaşı Haydar'ın Türk Üssü'nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar'ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay'ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür.

Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…