Savaşçı ne zaman başlayacak? İşte Savaşçı yeni sezon 2. yeni fragman…

Savaşçı dizisinin yeni sezonu için Eskişehir ve Ankara'da çekimler başladı. Pazar akşamları yayınlanan dizinin bu yıl da gününde değişiklik beklenmiyor. Dizinin yayın tarihi henüz belli değil. İddialara göre dizinin setinde ödeme krizi çıktığı konuşuluyor. Ayrıca senaryoda değişikliğe gidildiği de söyleniyor.

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Yeni sezonu merakla beklenen Savaşçı dizisinden tüyleri diken diken eden 2. fragman geldi. Anıtkabir ziyaretinin yer verildiği fragman heyecan yarattı. İşte Savaşçı dizisinden gelen son haberler ve dizinin yayınlanan 2. yeni fragmanı…

Bordo Bereli olarak bilinen, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Kılıç Timinin hikayesinin anlatıldığı Savaşçı, Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. vatan sevgisisni her türlü değerin üstünde gören Kılıç Timi, Türk Birliğine bağlı Kıbrıs, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Doğu Türkistan ve Özbekistan katılan yeni aslanlarıyla ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye'nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Çünkü, “Türk budur! Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir!” Çünkü Kılıç Türkiye’dir ve onlar için, “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!” İşte Savaşçı yeni sezon 2. fragmanı

SAVAŞÇI YENİ SEZON 2. FRAGMAN