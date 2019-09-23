Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisinde yeni sezon ne zaman?

Savaşçı dizisi 2. sezonunu da başarı ile tamamladı. Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman ve Burç Kümbetlioğlu gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Peki yaz tatiline giren Savaşçı dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte sezon finali ve yeni sezona dair merak edilenler…

Savaşçı 26 Mayıs Pazar günü sezon finali yaptı. Savaşçı dizisinin sezon finalinde; Kağan teröristlerin yola bomba döşediği haberini Haydar ile paylaşırken önceliklerinin köyde teröristlerin elinde bulunan köylüleri kurtarmak olduğunu söylüyor. Astsubay Galip, Velid’in döşediği bombanın patlamasıyla yaralanıyor. Melik, Türk Askeri’nin peşine düştüğünü anlayınca yolun sonuna geldiğini anlıyor. Öfkeden deliye dönen Melik bunun acısını Velid’den çıkartıyor. Galip’ten gelen haber ise herkesi derinden sarsıyor. Peki Savaşçı yeni sezon ne zaman? Yeni sezonda hangi sorulara yanıt aranacak? İşte Savaşçı dizisinin yeni bölümleri ile ilgili merak edilenler..

SAVAŞÇI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Savaşçı dizisi bu sezona 7 Ekim Pazar günü yayın hayatına başladı. Diğer dizilerden daha geç yayına başlayan Savaşçı'nın gelecek sezon da benzer bir tarihte ekranda olması bekleniyor.

SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Velid Kılıç Timi'ne tuzak kurar. Adamlarına timin geçiş yollarına bomba döşetmektedir. Ancak bir yandan da işin gecikmesinden dolayı endişelidir. Adamlarına telsizle işi çabuk bitirmeleri talimatını verir. Teröristler işi bitirip Velid'in yanına döner. Bu arada Funda Üsteğmenin kullandığı helikopterde bulunan Kağan ve Yörük Haydar köye yaklaşmaktadır. Velid Kılıç Timi'nin onlara doğru yaklaşmakta olduğunu görür. Kılıç Timi kendilerine kurulan tuzaktan habersizdir. Velid adamlarından birine erken ateş etmemesi konusunda emir verir. Velid ve teröristler pusuya yatmıştır.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

GALİP YARALANIYOR

Kağan ve Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederken köyden silah sesleri gelmektedir. Kağan, Haydar'a teröristlerin Timin köye girişini engellemek için here yere bomba döşediklerini söyleyerek, “Acele etmemiz lazım. Önceliğimiz köylüler” diyerek hemen helikopterden aşağı atlayarak köye doğru harekete geçerler. Patlamaların şiddetiyle Astsubay Galip yaralanmıştır. Bayram, Galip'in yerde hareketsiz şekilde yerde yattığını görünce “Galip” diye bağırır.