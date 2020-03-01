Savaşçı neden yok? Savaşçı dizisi yeni bölümü ne zaman?

Savaşçı neden yok? Savaşçı dizisi yeni bölümü ne zaman?

Ekranların sevilen dizilerinden olan Savaşçı, dizisi bu akşam yayın akışında yer almıyor. Peki Savaşçı bu hafta neden yok? Savaşçı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama.

FOX ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Sevilen dizi Savaçşı’nın yayın akışında görülmemesi ardından ‘Savaşçı neden yok?’ sorusu merak edilmeye başlandı. Savaşçı dizisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dizinin bu hafta neden yayınlanmayacağını açıkladı.

SAVAŞÇI NEDEN YOK?

Savaşçı dizisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Ülke olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu ve hassas günlerde #Savaşçı'nın yeni bölümünün bu akşam yayınlanmayacağı bilgisini paylaşmak isteriz.” açıklamalarına yer verdi. Dizinin yeni bölümü 8 Mart Pazar akşamı ekranlara gelecek.



Şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Ülke olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu ve hassas günlerde #Savaşçı'nın yeni bölümünün bu akşam yayınlanmayacağı bilgisini paylaşmak isteriz. pic.twitter.com/WU3z8EtYxu — Savaşçı (@savascifox) March 1, 2020

SAVAŞÇI 95. BÖLÜM ÖZETİ

Savaşçı'da olayların arkası kesilmiyor!

Haydar Yüzbaşı üssün gönderindeki Türk Bayrağı'nı indirmeye kalkan adamı vurmuştur. Türk Askerleri ve üssün çevresinde toplanan bölge halkı arasında ipler gerilirken, Merlin'in ikinci hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokar.

Bir anda ortalık ateş çemberine döner. Ancak Kağan Yüzbaşı eline geçen önemli bir bilgiyle, bölge halkını sakinleştirmek için harekete geçer. Bir süre üs çevresinde sakinlik sağlansa da haberi alan Merlin'in vazgeçmeye niyeti yoktur. Sürpriz bir şekilde Kılıç Timi'nin karşısına çıkan Merlin'in oyunu, herkesi şaşkına çevirirken, hazırladığı tuzak gerilimi daha da yükseltecektir.