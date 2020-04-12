Savaşçı neden yok? Savaşçı yeni bölüm tarihi belli oldu mu?

Savaşçı neden yok? Savaşçı yeni bölüm tarihi belli oldu mu?

Savaşçı dizisinin bu akşam yayın akışında yer almamasının ardından 'Savaşçı neden yok?' soruları sorulmaya başlandı. Dizi takipçileri Savaşçı'nın yeni bölüm tarihini heyecanla beklerken, bu akşam yayın akışında 'Türk İşi Dondurma' filminin yer aldığı görüldü. Peki Savaşçı neden yok? Savaşçı yeni bölüm tarihi belli mi?

Ekranların sevilen dizilerinden olan Savaşçı'nın yeni bölümü bugün yayınlanmadı. Savaşçı dizisinin yerine yayın akışında ‘Türk İşi Dondurma’ filmi yer aldı. Peki Savaşçı neden yok? Savaşçı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

SAVAŞÇI NEDEN YOK?

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok dizi gibi Savaşçı dizisinin de bu hafta corona virüsü tedbirleri nedeniyle yayınlanmadığı tahmin ediliyor. Dizinin yeni bölüm yayın tarihi ile ilgili resmi açıklama yapıldığında sayfamızda yer alacak.

FOX YAYIN AKIŞI

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaşçı’da gerilimin dozu artıyor!

Yüzbaşı Haydar’ın Türk Üssü’nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar’ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür. Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır.

Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…