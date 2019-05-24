Savaşçı sezon finali fragmanı: Kılıç Timi’ni kahreden haber! (Savaşçı 76. yeni bölüm fragmanı izle)

Savaşçı 76. bölümü ile sezon finali yapacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı da bugün seyirci karşısına çıktı. Yeni fragmanda; teröristlerin Kılıç Timi'nin köye girişini engellemek için döşedikleri bombalardan biri patlıyor. Galip patlamada ağır yaralanıyor. Tim teröristlerin elindeki köylüleri kurtarmak için savaşırken Kutalmış Paşa, Kopuz'a Melik'i ortadan kaldırma emrini veriyor.İşte Savaşçı sezon finali fragmanı...

Savaşçı 75. bölümde Melik amacına ulaşmış, Kağan ve Yörük Haydar’ı öldürmek için silahını doğrulturken Albay Kopuz askerlerinin en son irtibat kurduğu yeri tespit eder. Kılıç Timi’yle birlikte Turan Timi’ni Yüzbaşı Bahtiyar komutasında operasyona çıkarır. İki Tim Kağan’la Haydar Yüzbaşı’yı kurtarmak için acele etse de, büyük bir kumpasla karşı karşıya kalırlar.

Komutanlarının akibetini öğrenemeyen Kılıç Timi ve Turan Timi’nin dönüş yolunda beklenmedik bir şekilde karargahla irtibatlarının kesilmesi, olayları daha da içinden çıkılmaz bir noktaya getirir. Gerilim gittikçe yükselirken iki tim Melik’in onlar için hazırladığı tuzağa adım adım ilerlemektedir…