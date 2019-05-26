Savaşçı sezon finali yayınlandı! Kılıç Timi’ni yasa boğan olay! (Savaşçı 76. son bölüm izle)

Savaşçı dizisi 76. bölümü ile sezon finali yaptı. Savaşçı 76. Son bölümde; Astsubay Bayram teröristlerin yola döşediği mayını fark ediyor ancak Velid yere döşenmiş olan bombayı fark etse de, Velid’in butona basmasıyla bombalar infilak ediyor. Bu anlara şahitlik eden Kağan ve Haydar'ın daha zor bir görevi vardır. Karargahta Kılıç Timi’yle irtibat sağlanamadığı için gerginlik had safhaya çıkıyor. Melik'i ortadan kaldırmak isteyen Haydar ve Kağan ele geçirdikleri bir bilgiyle harekete geçiyor. Melik de onların elinden kurtulmak için hamle yapıyor ancak ne yapsa da kaçınılmaz sondan kurtulamıyor. Peki Savaşçı dizisi sezon finalinde başka neler yaşandı? Savaşçı 76. bölüm izleme linki ve final bölümü hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

Savaşçı sezon finali bugün ekrana geldi. Savaşçı 76 Son bölümde; Kağan teröristlerin yola bomba döşediği haberini Haydar ile paylaşırken önceliklerinin köyde teröristlerin elinde bulunan köylüleri kurtarmak olduğunu söylüyor. Astsubay Galip, Velid’in döşediği bombanın patlamasıyla yaralanıyor. Melik zafer kazandığını düşünürken karargahta Kutalmış Paşa, Kopuz Albay’a Melik’in ortadan kaldırılması emrini veriyor. Melik, Türk Askeri’nin peşine düştüğünü anlayınca yolun sonuna geldiğini anlıyor. Öfkeden deliye dönen Melik bunun acısını Velid’den çıkartıyor. Galip’ten gelen haber ise herkesi derinden sarsıyor. İşte Savaşçı sezon finali izleme sayfası…

SAVAŞÇI 76. BÖLÜM ÖZETİ: SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Velid Kılıç Timi’ne tuzak kurar. Adamlarına timin geçiş yollarına bomba döşetmektedir. Ancak bir yandan da işin gecikmesinden dolayı endişelidir. Adamlarına telsizle işi çabuk bitirmeleri talimatını verir. Teröristler işi bitirip Velid’in yanına döner. Bu arada Funda Üsteğmenin kullandığı helikopterde bulunan Kağan ve Yörük Haydar köye yaklaşmaktadır. Velid Kılıç Timi’nin onlara doğru yaklaşmakta olduğunu görür. Kılıç Timi kendilerine kurulan tuzaktan habersizdir. Velid adamlarından birine erken ateş etmemesi konusunda emir verir. Velid ve teröristler pusuya yatmıştır.

BOMBALAR PATLIYOR

Kılıç Timi bombalı tuzağa artık çok yaklaşmıştır. Tim iki kola ayrılır. Funda’nın kullandığı helikopter üzerlerinden geçerken tim durur. Helikopterin kapıları açılır. Yörük Haydar ve Kağan aşağı atlamak için harekete geçer. Tam bu esnada Astsubay Bayram yerdeki otların arasında bir tuhaflık olduğunu farkeder. “Bomba” diye bağırarak timdekileri uyarır. Timdekiler bu uyarıyla yere yatmaya başlar. Panikleyen Velid elindeki uzaktan kumandanın düğmesine basar ve bombalar patlamaya başlar. Ortalık toz duman haldedir. Helikopterdekiler büyük şok yaşar.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

GALİP YARALANIYOR

Kağan ve Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederken köyden silah sesleri gelmektedir. Kağan, Haydar’a teröristlerin Timin köye girişini engellemek için here yere bomba döşediklerini söyleyerek, “Acele etmemiz lazım. Önceliğimiz köylüler” diyerek hemen helikopterden aşağı atlayarak köye doğru harekete geçerler. Patlamaların şiddetiyle Astsubay Galip yaralanmıştır. Bayram, Galip’in yerde hareketsiz şekilde yerde yattığını görünce “Galip” diye bağırır.