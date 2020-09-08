Savaşçı yeni sezonu ne zaman başlıyor? Savaşçı 97. bölüm fragmanı yayınlandı!

FOX TV’nin sevilen dizilerinden Savaşçı’dan beklenen haber geldi. Yeni sezonun ilk fragmanı resmi Twitter hesabından paylaşıldı. İşte Savaşçı yeni sezon ilk fragmanı…

SAVAŞÇI 97. BÖLÜM 1. FRAGMANI YAYINLANDI

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yüzbaşı Haydar’ın Türk Üssü’nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar’ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür. Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…

OYUNCU KADROSU

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok), Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz), Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt), Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen), Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez), Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca), Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak), Serhat Nalbantoğlu (General), Ersin Olgaç (Doğan Bayındır), Nazan Diper (Selver Bozok), Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer), Anıl Altınöz (Merlin), Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç), Şahverdi Ali Eren (Seyfi), Esma Soysal (Başak), Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır), Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay), Melih Akdemir (Ersin), Eylül Toros (Burcu Hemşire), Elit Andaç Çam (Gökçen), Belma Mamati (Esin Kutalmış), Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt), Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç).