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Savaşçı yeni sezon 2. yeni fragman geldi! Savaşçı ne zaman başlayacak?
Savaşçı yeni sezon 2. yeni fragman geldi! Savaşçı ne zaman başlayacak?
Yeni sezonu merakla beklenen Savaşçı dizisinden tüyleri diken diken eden 2. fragman geldi. Anıtkabir ziyaretinin yer verildiği fragman heyecan yarattı. Dizinin setinde anlaşmazlıklar olduğu konuşuluyordu. İşte Savaşçı dizisinden gelen son haberler ve dizinin yayınlanan 2. yeni fragmanı...
Sozcu.com.tr
Magazin 28 Eylül 2018 - 10:07

Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Hakan Dinçkol, Alican Albayrak ve Uğur Biçer'in yer aldığı Savaşçı’nın yeni sezen 2. fragmanı yayınlandı.

Bordo Bereli olarak bilinen, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Kılıç Timinin hikayesinin anlatıldığı Savaşçı, Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Vatan sevgisini her türlü değerin üstünde gören Kılıç Timi, Türk Birliğine bağlı Kıbrıs, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Doğu Türkistan ve Özbekistan katılan yeni aslanlarıyla ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye'nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Çünkü, “Türk budur! Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir!” Çünkü Kılıç Türkiye’dir ve onlar için, “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!” İşte Savaşçı yeni sezon 2. fragmanı

SAVAŞÇI YENİ SEZON 2. FRAGMAN

SAVAŞÇI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Savaşçı dizisinin yeni sezonu için Eskişehir ve Ankara’da çekimler başladı. Pazar akşamları yayınlanan dizinin bu yıl da gününde değişiklik beklenmiyor. Dizinin yayın tarihi henüz belli değil. İddialara göre dizinin setinde ödeme krizi çıktığı konuşuluyor. Ayrıca senaryoda değişikliğe gidildiği de söyleniyor

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Son güncelleme: 11:46 - 28.09.2018

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