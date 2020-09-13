Savaşçı yeni sezon 97. son bölümde neler oldu? Savaşçı 98. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Savaşçı dizisinin yeni sezonu bu akşam 97. son bölüm ile başladı. İlgiyle takip edilen dizinin heyecan dolu son bölümünde, Kılıç Timi şehit sanılan Gökhan Üsteğmen'in teröristler tarafından alıkonulduğunun öğrenilmesiyle harekete geçti. İşte Savaşçı 98. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

FOX ekranlarının beğenilen dizisi Savaşçı yeni sezon açılışını gerçekleştirdi. Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Savaşçı’nın 97. son bölümü yine nefesleri kesti. Yeni bölümde neler olacağı ise şimdiden merak konusu. İşte Savaşçı son bölümden gelişmeler ve 98. yeni bölüm fragmanı…

SAVAŞÇI 98. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisinin 98. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı, yeni bölümün sona ermesinden kısa bir süre sonra yayınlanması bekleniyor. Savaşçı yeni bölüm fragmanı geldiğinde aşağıdaki linkte izlenebilecek.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şehit sanılan Gökhan Üsteğmen'in teröristler tarafından alıkonduğunun öğrenilmesiyle harekete geçen Kılıç Timi, operasyonu adım adım uygularken, gerilim doruktadır. Plan doğrultusunda Yüzbaşı Kağan, sızdığı bölücü örgüt kampından, çıkan çatışmayla kurtulmaya çalışırken, Yüzbaşı Haydar da diğer tarafta Gökhan Üsteğmen'i kurtarmak için acele etmek zorundadır.

Ancak Merlin'in şeytani planı, operasyonun boyutunu değiştirir. Kağan ve Yörük Haydar için ateş çemberi daralır. Kılıç Timi komutanlarına sağ salim ulaşmak için zamanla yarışır, ama bu kolay olmayacaktır.