Savaşçı yeni sezon başlıyor! Savaşçı dizisi oyuncuları kimler?

FOX TV’nin sevilen dizilerinden Savaşçı bu akşam yeni sezon ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çkıyor. Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı Savaşçı 97. bölümü ile devam edecek. Başarılı dizi geçtiğimiz sezonun oyuncu kadrosunu bu yıl da korumayı başardı.

SAVAŞÇI YENİ SEZON OYUNCULARI

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok), Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz), Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt), Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen), Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez), Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca), Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak), Serhat Nalbantoğlu (General), Ersin Olgaç (Doğan Bayındır), Nazan Diper (Selver Bozok), Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer), Anıl Altınöz (Merlin), Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç), Şahverdi Ali Eren (Seyfi), Esma Soysal (Başak), Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır), Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay), Melih Akdemir (Ersin), Eylül Toros (Burcu Hemşire), Elit Andaç Çam (Gökçen), Belma Mamati (Esin Kutalmış), Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt), Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç).

BERK OKTAY KİMDİR?

Berk Oktay 28 Ekim 1982’de Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitimi bittikten sonra İstanbul'a gelip Uğurkan Erez ile birlikte çalıştı. Daha sonra Best Model’a katılıp Gelecek Vadeden Model seçildi. Uzun süre mankenlik yapan Berk Oktay dünyaca ünlü markaların reklam yüzü oldu. Uzun süre yurt dışında kalan Berk Oktay, 2006 yılında Türkiye’ye döndü ve oyunculuğa başladı.

2008 yılında “Tatlı Bela Fadime” adlı dizi ile oyunculuğa ilk adımını attı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan ‘Arka Sokaklar' dizisinde Sinan karakterine hayat verdi. 2012 yılında Türker İnanoğlu’nun yapımcılığını üstlendiği Alev Alev adlı dizide İlker İnanoğlu, Rojda Demirer, Hande Soral ile beraber başrolde oynadı.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında 2. sezonu yayınlanan Savaşçı adlı dizide Kağan Bozok karakterine hayat veren Berk Oktay, 1.91 metre boyunda, 85 kilo ve Akrep burcudur.

Berk Oktay'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2007- Tatlı Bela Fadime (Levent) (TV Dizisi)

2008- Akasya Durağı (Murat) (TV Dizisi)

2009- Arka Sokaklar (Sinan) (TV Dizisi)

2012- Alev Alev (Murat) (TV Dizisi)

2013- Benim Hala Umudum Var (Hakan) (TV Dizisi)

2014- Aşktan Kaçılmaz (Berzan) (TV Dizisi)

2015- İlişki Durumu: Karışık (Can) (TV Dizisi)

2016- İlişki Durumu: Evli (Can) (TV Dizisi)

2017- Savaşçı (Kağan Bozok) (TV Dizisi)

MURAT SEREZLİ KİMDİR?

Murat Serezli, 3 Ekim 1969 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli'nin oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde okudu. Okul yıllarından itibaren 3D Animasyon, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı.

Kamera arkası alanda çalışırken, bir yandan da oynadığı reklam filmleriyle kamera önünde de dikkat çekmeye başladı. 2005'den itibaren tamamen oyunculuk ve sunuculuk yapmaya yöneldi. Oyunculuk hayatına 35 yaşında başlayan Murat Serezli'nin ilk dizi çalışması ise Evli ve Çocuklu'da canlandırdığı Selim karakteridir.

Bugüne kadar ellinin üzerinde dizi ve filmde rol alan Murat Serezli, ilk evliliğini spiker Handan Güçyılmaz ile 24 Haziran 1997 yılında yaptı. 2006 yılında ayrıldılar. Daha sonra 2009 yılında Olcay Serezli ile evlendi. Çiftin Ocak 2011 doğumlu, Beste ve Bade adında ikiz kız çocukları bulunuyor.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Savaşçı dizisinde Albay Halil İbrahim Kopuz karakterine hayat veren Metin Serezli 1.87 metre boyunda, 85 kilo ve Terazi burcudur.

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

Sarp Levendoğlu, 25 Aralık 1981 yılında Ankara'da doğmuştur. Ortaokulu bitirene kadar Ankara'da yaşayan Sarp Levendoğlu daha sonra İstanbul'a yerleşmiştir. Saint Benoit Lisesinden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde okudu. Sonrasında İstanbul Kültür Üniversitesi Oyunculuk bölümününden mezun olmuştur.

Ünlü yönetmen Mustafa Altıoklar’ın yeğenidir. Sarp Levendoğlu, oyunculuğa 6 yaşında TRT’nin bir dizisinde küçük bir rol alarak başlamıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır.

Sarp Levendoğlu, 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Birce Akalay ile evlenmiş, 2017 yılında boşanmışlardır.

Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik koltuğuna da oturan Sarp Levendoğlu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Savaşçı adlı dizide Yüzbaşı Haydar Bozkurt karakterine hayat vermektedir. Sarp Levendoğlu 1.95 metre boyunda, 95 kilo ve Oğlak burcudur.