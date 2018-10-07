Savaşçı yeni sezon fragmanı izle: Savaşçı yeni bölüm bugün mü?

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Savaşçı 3. yeni sezonu ne zaman başlayacak? Savaşçı fragman videosu 49. bölümde yaşanacak gelişmeler ile ilgili ilk bilgileri verdi. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu’nun oynadığı Savaşçı dizisinin yeni sezonunda Kağan Bozok yeni sezondaki hali ile dizinin takipçilerini oldukça şaşırtacak. 7 Ekim Pazar akşamı yeni sezon ile yayınlanacak Savaşçı dizisi Kılıç Timi, firari Kağan Bozok’un peşine düşüyor. İşte, Savaşçı yeni sezon fragmanı ve “Savaşçı yeni sezon bugün mü” sorusunun yanıtı…

SAVAŞÇI YENİ SEZON 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SAVAŞÇI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Fırat Albayram, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar'ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan'ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karacan'nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu'nun üstlendiği “Savaşçı” dizisi 7 Ekim Pazar günü üçüncü sezonuyla FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Öldü sanılan Leyla'nın ortadan kaybolması kafaları karıştırır. Bu arada Kopuz Albay Leyla'yla ilgili önemli bilgilere ulaşır. Ancak Seyfi'den gelen bir istihbarat Leyla'nın başta Yüzbaşı Kağan olmak üzere, Kılıç Timi'ne saldırı planları içinde olabileceği ihtimalini yükseltir. Bağlantılı olduğu yapının yönlendirmesiyle harekete geçen Leyla, sonunda şeytani hamlesini yapar… Leyla'nın bu hamlesi sadece Kağan'ın değil, Kutalmış Paşa, Albay Kopuz ve Kılıç Timi'nin diğer üyelerinin de hayatında büyük kırılmalara sebep olacaktır.