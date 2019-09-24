Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman vw Burç Kümbetlioğlu gibi isimleri barındıran Savaşçı üçüncü sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni sezon öncesinde Savaşçı dizisinin fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmandaki Cengiz Topel vurgusu dikkat çekiyor. Peki Savaşçı ne zaman başlayacak belli oldu mu?

Savaşçı dizisinin merakla beklenen yeni sezon fragmanları FOX TV’de yayınlandı. Savaşçı dizisinin sezon finalinde; Kağan teröristlerin yola bomba döşediği haberini Haydar ile paylaşırken önceliklerinin köyde teröristlerin elinde bulunan köylüleri kurtarmak olduğunu söylüyor. Astsubay Galip, Velid'in döşediği bombanın patlamasıyla yaralanıyor. Melik, Türk Askeri'nin peşine düştüğünü anlayınca yolun sonuna geldiğini anlıyor. Öfkeden deliye dönen Melik bunun acısını Velid'den çıkartıyor. Galip'ten gelen haber ise herkesi derinden sarsıyor. Peki Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak?

SAVAŞÇI YENİ SEZON 2. FRAGMANI

SAVAŞÇI YENİ SEZON FRAGMANI

SAVAŞÇI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Savaşçı yeni sezon fragmanı yayınlandı ancak ne zaman başlayacağı açıklanmadı. Yakında başlayacağı açıklanan dizinin ekim ayında seyircilerle buluşması bekleniyor.

SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Velid Kılıç Timi’ne tuzak kurar. Adamlarına timin geçiş yollarına bomba döşetmektedir. Ancak bir yandan da işin gecikmesinden dolayı endişelidir. Adamlarına telsizle işi çabuk bitirmeleri talimatını verir. Teröristler işi bitirip Velid’in yanına döner. Bu arada Funda Üsteğmenin kullandığı helikopterde bulunan Kağan ve Yörük Haydar köye yaklaşmaktadır. Velid Kılıç Timi’nin onlara doğru yaklaşmakta olduğunu görür. Kılıç Timi kendilerine kurulan tuzaktan habersizdir. Velid adamlarından birine erken ateş etmemesi konusunda emir verir. Velid ve teröristler pusuya yatmıştır.

GALİP YARALANIYOR

Kağan ve Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederken köyden silah sesleri gelmektedir. Kağan, Haydar’a teröristlerin Timin köye girişini engellemek için here yere bomba döşediklerini söyleyerek, “Acele etmemiz lazım. Önceliğimiz köylüler” diyerek hemen helikopterden aşağı atlayarak köye doğru harekete geçerler. Patlamaların şiddetiyle Astsubay Galip yaralanmıştır. Bayram, Galip’in yerde hareketsiz şekilde yerde yattığını görünce “Galip” diye bağırır.