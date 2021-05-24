Savcı, Onur Seyit Yaran’a yönelik saldırıda ‘öldürme kastı var’ dedi

Oyuncu ve 2016 Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran, 22 Eylül 2020’de Şişli’de bir spor salonundan çıktığı sırada Serhat Okuducu tarafından silahlı saldırıya uğramış ve omzundan yaralanmıştı. Sanık Okuducu’nun, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Serhat Okuducu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

MÜTALAA VERİLDİ

Savcının esasa ilişkin sunduğu mütalaada, sanık Serhat Okuducu’nun dolaylı yoldan suçu itiraf ettiği, olay yerini gösteren kamera kayıtlarında Onur Seyit Yaran’ın kaldırım kenarında yanına gelen sanık ile aralarında itişmenin ve tartışmanın olduğu anlatıldı.

Mütalaada, ATK raporunda müşteki Yaran’ın yaralanmasının hayati tehlike oluşturmadığı ancak basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte ve hayati fonksiyonlara etkisinin ağır olduğu belirtildi.

“SANIĞIN KASTI ÖLDÜRMEYE YÖNELİK” DENİLDİ

Olay sonrası müşteki Onur Seyit Yara’'ın, olay yerinde bulunan bir iş yerine kaçtığının belirtildiği mütalaada, sanığın üzerinde silah olduğu halde olay yerine gittiği, hedef aldığı, vücut bölgesi ve meydana gelen yaranın yeri ve niteliği itibarıyla sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğu ve sanığın eyleminin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Mütalaada, tutuklu sanık Serhat Okuducu hakkında, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

“DOLAYLI YOLDAN SUÇU KABUL ETTİ”

Onur Seyit Yaran’ın avukatı Aydın Tay, esasa ilişkin beyanında mütalaaya katıldıklarını ifade ederek “Dosya kümülatif bir şekilde değerlendirdiğinde ve sanığın dolaylı yoldan suçu kabul etmesi, suçun işlendiğini göstermektedir. Bu sebeple ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında cezalandırılmasına ve bu aşamada tutukluluğun devamına karar verilmesini talep ederiz” dedi.

Sanık ile avukatı ise, esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık ile avukatının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İlginizi Çekebilir Oyuncu Onur Seyit Yaran dehşeti anlattı! 'Silahı kafama dayadı'