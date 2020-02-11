Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin Üner kaç yaşında, nereli?

Survivor yarışmasında 'Ünlüler' takımında yer alacak Şaziye İvegin Üner'in hayatı merak ediliyor. İzlenme rekorları kıran Survivor yarışmasında nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden emrak edilen yarışmacı Şaziye İvegin Üner'in kim olduğunu, kaç yaşında ve aslen nereli olduğu gibi bilgileri haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

Bu yıl 16 Şubat tarihinde başlayacak olan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışması için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Yarışmacı kadrosu açıklanan Survivor’da Şaziye İvegin Üner’de yer alacak. Ünlüler takımında mücadele edecek olan Şaziye İvegin Üner’in hayatından bilgileri yazımızda sizlere aktarıyoruz. İşte Şaziye İvegin Üner kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtları…

ŞAZİYE İVEGİN ÜNER KİMDİR?

Şaziye İvegin Üner, 8 Şubat 1982 yılında Adana’da doğmuştur. Türk milli kadın basketbolcudur. Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır.

Eski bir basketbolcunun kızı olan Şaziye, 7. sınıfta iki kız kardeşi ile birlikte basketbola başladı. Üç kız kardeş Adana kulübü BOTAŞ’ta 2 kez Türkiye Genç Kızlar Basketbol Şampiyonası’nda şampiyon oldular. 22 yaşında takımının kaptanlığını üstlenerek ülkedeki en genç kaptan olan kadın basketbolcu oldu. Botaşspor’da geçirdiği 10 başarılı yılın ardından, 7 Mayıs 2004’te Fenerbahçe’ye transfer oldu.

2007-08 sezonu için Montigarda Basket ile anlaştı ve bir sezonu burada geçirdi. Ertesi sezon tekrar KBL’ye döndü ve bu kez Beşiktaş Cola Turka ile sözleşme imzaladı. Daha sonra Rus temsilcisi Spartak Moskova’ya transfer oldu. Bir süre burada oynadıktan sonra tekrar Türkiye’ye döndü ve bu kez Galatasaray ile anlaştı. 2009-10 sezonunda Mersin BŞB ile sözleşme imzaladı ve bir sezonu burada geçirdi. Ardından ertesi sezon eski takımı Fenerbahçe’ye transfer oldu. 2011-12 sezonu başında ses getiren bir transfere imza atarak Galatasaray Medical Park ile anlaştı.