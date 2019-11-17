Scarlett Johansson: Baştan çıkarıcı, şuh ve ayartıcı roller…

Küçük yaşlardan beri oyunculuk sektörü içerisinde olan Johansson, kendisine sürekli ‘baştan çıkarıcı’, ‘şuh’, ‘ayartıcı’ kadın rolleri verildiğini ve aşırı derecede ‘cinselleştirildiğini’ söyledi. Johansson, bu şekilde cinselleştirilmesinin, herkes tarafından normal göründüğünü de aktardı.

ZİNCİRİ KIRMAYI BAŞARMIŞ

Hollywood Reporter‘a açıklamalarda bulunan oyuncu, üzerine yapışan bu etiketten kurtulmasının uzun zaman aldığını söyledi. Sektörde kalıcı olamayacağından endişe ettiğini söyleyen Scarlett Johansson, zor da olsa bu zinciri kırmayı başardığını ve bunun için mutlu olduğunu anlattı.