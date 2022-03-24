Scarlett Johansson iki yılın sonunda çatı katını zararına sattı

Scarlett Johansson, iki yıldır satılmasını bekleyen Manhattan'daki çatı katını sonunda zararına sattı.

Sozcu.com.tr

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38 yaşındaki oyuncu, 2008’de iki yatak odalı, iki banyolu çatı katını 2,1 milyon dolara satın almıştı. Johansson, uzun süreli bekleyişten sonra 11 Mart’ta 1,87 milyon dolara sattı.

Johansson sadece aldığı fiyatın altında satmakla kalmadı, aynı zamanda yıllar içerisinde evini yenilemek için çeşitli pahalı masraflar da yaptı. İlk olarak Temmuz 2020’de evi 2,5 milyon dolara listeleyen Marvel oyuncusu, aralık ayında fiyatı 1,89 milyon dolara düşürüp aynı zamanda aylık 6.500 dolara da kiralık olarak listelendi.

İki yılın sonunda satılan evin özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Nehre bakan ev, manzaralı bir terasa ve açık havada yemek yeme alanına sahip.

Ayrıca parke zeminler, tavandan tabana sürgülü pencereler ve lüks mermer tezgahlı güncellenmiş bir açık mutfak da bulunuyor.

Çatı katının bulunduğu binanın özellikleri arasında ise tam zamanlı bir kapıcı, ek bir çamaşır odası ve bir otopark yer alıyor.

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