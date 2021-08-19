Scarlett Johansson, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Hollywood'un ünlü yıldızının hamile olduğuna dair söylentiler daha bu hafta eşi Colin Jost tarafından doğrulanmıştı ki yıldızdan bebeğini doğurduğu haberi de geldi.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekim 2020’de küçük bir törenle evlendikten kısa bir süre sonra ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Colin Jost, hafta sonu kendi programında bir bebek beklediklerini ve çok heyecanlı olduklarını söyleyerek bir süredir söylentiden öteye geçmeyen hamileliği doğrulamış oldu.

Jost, aynı zamanda Instagram’dan paylaştığı kısa bir yazı ile çocuklarının dünyaya geldiğini ve isminin Cosmo olduğunu paylaşarak, özel hayat için saygı beklediğini belirtti.

Johanson, son zamanlarda Disney ile yaşadığı anlaşmazlık, Black Widow filminin tanıtımlarında az görünmesi ile sık sık gündeme geliyordu. Hatta film tanıtımlarına katılmayışı yapımcıların tepki göstermesine bile neden olmuştu.

Johanson’ın eski eşi Romain Dauriac ile altı yaşında Rose Dorothy isimli bir kızı bulunuyor. Çift boşandıktan sonra Johanson, Jost ile yeni bir birlikteliğe yelken açmış ve pandemi nedeniyle ertelenen evliliklerini daha fazla bekletmeden Ekim 2020’de küçük bir törenle gerçekleştirmişti.

İlginizi Çekebilir Scarlett Johansson'dan Disney'e dava: Zarara uğradım