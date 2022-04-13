Scarlett Johansson o dedikodu hakkında ilk kez konuştu

Scarlett Johansson sonunda kendisi ve aktör Benicio Del Toro'nun 2004 Oscar'larından sonra bir asansörde takıldığına dair söylentiler hakkında konuştu.

Sozcu.com.tr

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Birkaç yıl önce, Scarlett Johansson ve aktör Benicio Del Toro’nun 2004 Akademi Ödülleri’nden sonra ünlü Chateau Marmont’ta bir araya geldiğine dair bir söylenti yayılmaya başladı.

Ünlü oyuncu yakın zamanda katıldığı bir podcastte; “Asansörde ilişkiye girdiğime dair bir söylenti çok uzun zamandır ortalıkta dolaşıyor. Bu beni uzun süredir takip eden bir hikayeydi. Ama her zaman bunun çok çirkin olduğunu düşündüm” dedi.

Johansson, Benicio Del Toro’nun adını vermese de hangi hikayeden bahsettiği belliydi: “Her zaman kendi kendime düşünüyorum. Yapmamam gereken bir şeyi yaparken yakalanmaktan korkan bir insanım. Bu da hikayeyi benim için çok daha absürt kılıyor.”

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