Scarlett Johansson, trans erkeği canlandıracak

Dünyanın en seksi yıldızları arasında gösterilen Scarlett Johansson, trans bir erkeği canlandıracağı yeni film için anlaşma yaptı. Rub & Tug adlı filmde trans bireyi oynayacak olan Johansson'a hayranları tepki gösterdi.

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Scarlett Johansson trans bir erkeği canlandıracağı yeni film için anlaşma yaptı. 33 yaşındaki oyuncu, yeni filmi ‘Rub & Tug’da 1970’ler ve 1980’lerde yaşayan, kadın olarak dünyaya gelmiş, erkek kılığına girerek fahişelik yapan Jean Marie Gill karakterini canlandırıyor. Ancak Johansson’ın hayranları sanatçının bürüneceği yeni rolden pek memnun değil.

Sosyal medya kullanıcıları Johansson’ı trans bir erkek olarak görmek istemediklerini söyleyerek, hem Johansson’a hem de film yapımcılarına bir kadın rolünde yer alması için çağrıda bulundu. Filmin yönetmenliğini ise Rupert Sanders üstlendi.



Geçen hafta, Scarlett Johansson’ın Scientology tarikatı üyesi Tom Cruise için yapılan ‘sevgili seçmeleri’ne katıldığı iddia edilmişti. Yıldız oyuncu, iddiaları reddetmiş ve “alçaklık” olarak nitelendirmişti.