Scarlett Johansson’a bir destek de Elizabeth Olsen’dan geldi

Scarlett Johansson, Black Widow filmini sinemalar ve Disney+'a aynı anda gösterime sunan Disney'e açtığı davada oyuncu arkadaşlarından destek almaya devam ediyor. Johansson son olarak, Marvel Evreni'nde Scarlet Witch'i canlandıran Elizabeth Olsen'ın desteğini aldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Marvel’ın Scarlet Witch’i Disney ile yasal savaşında Scarlett Johansson’ın arkasında yer aldı. Vanity Fair ile yaptığı röportajda Olsen, “Aktörler ve onların kazançları söz konusu olduğunda, sadece bu sözleşmeler var. Yani ya sözleşmede var ya da yok. Johansson’ın davasını okuduğumda iyi yaptın dedim.”

Johansson, stüdyonun Black Widow’u Disney+’da sinema çıkışıyla aynı anda yayına sunarak sözleşmeyi ihlal ettiğini iddia edip temmuz ayında Disney’e karşı yasal işlem başlattı. Disney, Johansson ile yaptığı sözleşmenin özel bir gösterimi garanti etmediğini söyleyerek anlaşmayı ihlal ettiğini reddetti.

İlginizi Çekebilir Scarlett Johansson, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

İlginizi Çekebilir Scarlett Johansson'ın avukatı Disney'i kadın düşmanı olmakla suçladı