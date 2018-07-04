Scarlett’i trans erkek olarak görmek istemiyorlar

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Yeni filmi Rub & Tug’da trans bireyi canlandıracak olan Scarlett Johansson özellikle hayran çevresinden hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. 33 yaşındaki oyuncu, 1970'ler ve 1980'lerde yaşayan, kadın olarak dünyaya gelmiş, erkek kılığına girerek fahişelik yapan Jean Marie Gill karakterini canlandıracak.

HAYRANLARINDAN ÇAĞRI…

Ancak Johansson hayranları yeni rolden pek memnun değil. Sosyal medya kullanıcıları Johansson'ı trans bir erkek olarak görmek istemediklerini söyleyerek, hem Johansson'a hem de film yapımcılarına bir kadın rolünde yer alması için çağrıda bulundu. Johansson'ın başrolde yer aldığı Ghost in the Shell filminin yönetmeni Rupert Sanders, yeni filmin de yönetmen koltuğunda oturacak.