Scottie Pippen sonunda evini satıyor

NBA'in eski yıldızı Scottie Pippen, yaklaşık beş yıldır satmaya çalıştığı evi için nihayet 2 milyon dolarlık teklif aldı.

Sozcu.com.tr

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2020 Tokyo Olimpiyatları için Airbnb’de kısa süre önce kiralanabilen ev, salı günü 2 milyon dolarlık bir teklif aldı. Altı kez NBA şampiyonu olan oyuncu, evi ilk olarak 2016 yılında 3 milyon dolara listeledi.

Pippen, Highland Park evini 2004 yılında o sırada 2.23 milyon dolara satın almıştı. 2.6 dönümlük arazi üzerinde 10.000 metrekarelik devasa bir alana yapılan ev, beş yatak odası ve altı banyodan oluşuyor.

Özellikleri arasında genişletilmiş bir mutfak, iki katlı bir oturma odası, havuz ve elbette tam boy bir basketbol salonu yer alıyor.

Ek olanaklar sinema, sauna, oyun odası ve şarap mahzeni de yer alıyor. Scottie Pippen bu ayın başlarında Chicago’daki evinin sinema salonundan tweet atmıştı.

Bu arada, eski takım arkadaşı Jordan’ın da aynı lüks mahalledeki evi, yaklaşık 10 yıldır teklif bekliyor. Pippen ve Jordan, Chicago’daki hayatlarını yıllar önce geride bıraktılar ve şu anda ikisi de Florida’da yaşıyorlar.

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