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Sean Penn corona aşısı oldu

Sinema tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Oscarlı aktör ve yönetmen Sean Penn, corona virüsü aşısı oldu.

Güncellenme: 11:15, 28/01/2021
Haberler Magazin
Sean Penn corona aşısı oldu

Sean Penn, “Şanslı bir adamım” yazarak corona virüsü aşısı olduğu fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. 60 yaşındaki aktör, bunun ilk doz mu yoksa ikinci doz mu olduğunu belirtmedi.

Ayrıca Penn paylaşımında, Los Angeles’ta corona testlerinin uygulanmasına yardımcı olan, kendi kurduğu yardım kuruluşu CORE ve cephe hattı personeline teşekkür etti.

“BAĞIŞ YAPIN” ÇAĞRISI

Organizasyonu ve destekçi kuruluşlarla birlikte günde binlerce test ve aşı yaptıklarını söyleyen Penn, daha fazla insanı şanslı kılmak için desteğinize ihtiyacımız var diyerek 92 bin takipçisini CORE’a bağış yapmaya davet etti.

2010’DA KURULDU

Organize Yardım Topluluğu olan CORE, 2010 yılında yaşanan Haiti depreminde Sean Penn tarafından kurulan kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

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Yayınlanma Tarihi:11:12,