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Sebahat Kumaş kimdir? Sebahat Kumaş nereli ve kaç yaşında?
Sebahat Kumaş kimdir? Sebahat Kumaş nereli ve kaç yaşında?
Sebahat Kumaş, 1989 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Muhteşem Yüzyıl isimli dizi ile geçen Sebahat Kumaş hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Sebahat Kumaş nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 31 Ocak 2020 - 09:52

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Zümrüdüanka dizisinde Saniye Arsoy karakterini canlandıran Sebahat Kumaş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sebahat Kumaş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

SEBAHAT KUMAŞ KİMDİR?

Sebahat Kumaş, 12 Mayıs 1989 tarihinde Aydın’da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü’nden mezundur. Halen Anadolu Üniversitesinde Aşçılık eğitimi almaktadır.

Sebahat Kumaş, 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Karagül dizisinde canlandırdığı Melek karakteriyle tanınmaktadır.

Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde Saniye karakterine hayat veren Sebahat Kumaş, 1.67 metre boyunda, 52 kilo ve Boğa burcudur.

Sebahat Kumaş’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Zümrüdüanka (Saniye) (TV Dizisi)
2016 – Kalbimdeki Deniz (Diyar) (TV Dizisi)
2013-2016 – Karagül (Melek) (TV Dizisi)
2011 – Muhteşem Yüzyıl (TV Dizisi)

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Son güncelleme: 09:53 - 31.01.2020
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