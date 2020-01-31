Sebahat Kumaş kimdir? Sebahat Kumaş nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Zümrüdüanka dizisinde Saniye Arsoy karakterini canlandıran Sebahat Kumaş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sebahat Kumaş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
SEBAHAT KUMAŞ KİMDİR?
Sebahat Kumaş, 12 Mayıs 1989 tarihinde Aydın’da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü’nden mezundur. Halen Anadolu Üniversitesinde Aşçılık eğitimi almaktadır.
Sebahat Kumaş, 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Karagül dizisinde canlandırdığı Melek karakteriyle tanınmaktadır.
Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde Saniye karakterine hayat veren Sebahat Kumaş, 1.67 metre boyunda, 52 kilo ve Boğa burcudur.
Sebahat Kumaş’ın rol aldığı diziler ve filmler:
2020 – Zümrüdüanka (Saniye) (TV Dizisi)
2016 – Kalbimdeki Deniz (Diyar) (TV Dizisi)
2013-2016 – Karagül (Melek) (TV Dizisi)
2011 – Muhteşem Yüzyıl (TV Dizisi)