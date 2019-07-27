Sebahat ve Melahat filmi nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncuları…

Karadeniz’in yerel starları Seymen Aydın ve Adem Yılmaz 'ın başrolünde yer aldığı Sebahat ve Melahat ilginç konusu ve komedi dolu sahneleriyle dikkatleri üstüne çekiyor. İşte Sebahat ve Melahat filmi konusu ve oyuncuları...

Sebahat ve Melahat tiplemeleriyle yerel kanlarlarda bölge halkını gülmekten kırıp geçiren ikili bu kez sinema filmi bir araya geldi. Sebahat ve Melahat Karadeniz'in yaylalarından İstanbul'a uzanan eğlenceli yolculuğunu beyaz perdeye taşıyor.

SEBAHAT VE MELAHAT NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği komedi filminin çekimleri İstanbul‘da ve Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yapıldı.

SEBAHAT VE MELAHAT KONUSU VE OYUNCULARI

Kader ortağı Melahat ile Sebahat, Trabzon'da bir köyde yaşamaktadır. Hem ekip biçerken hemde kocalarının gurbetten dönmelerini beklerler. Köyün dedikoducusu olarak bilinen Emine bir gün Sebahat ile Melahat'a kötü bir haber getirir. Kocalarının kendilerini aldattığını duyan iki arkadaş ilk başta inanmasa bile daha sonra Facebook resimlerini gördüklerinde gerçeği anlarlar. üstüne üstelik her ay kocalarından gelen para gelmemeye başlayınca işkillenirler. Kocalarının eve dönmesi için büyü yaptırmaya karar verirler ancak bundan da sonuç alamayınca İstanbul'a peşlerine giderler. İşte hikayemiz tam da burada başlıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Seymen Aydın (Sebahat), Adem Yılmaz (Melahat), Sabriye Kara, Emin Gümüşkaya, Deniz Oral, Mehmet Ulusoy, Ece Köroğlu ve Bahar Başar rol alıyor.