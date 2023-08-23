Sebebi açık kıyafetler: Kanye West’in eşi para ve hapis cezası alabilir

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in, geçtiğimiz aylarda evlendiği mimari tasarımcı Bianca Censori, İtalya gezisi sırasında aşırı derecede açık kıyafetlerle "neredeyse çıplak" şekilde gezdiği için para cezası ve hapis cezası riskiyle karşı karşıya...

Sozcu.com.tr

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28 yaşındaki Avustralyalı Bianci Censori, eşi Kanye West ile çıktığı İtalya gezisinde tercih ettiği son derece açık ve vücut hatlarını belli eden kıyafetlerle tepki topladı.

İtalyan Anayasa Mahkemesi’ne göre, Censori’ye 294 bin TL’ye (10 bin Euro) kadar para cezası verilebileceği gibi, reşit olmayanların gittiği bir yerin yakınında veya yakınında bulunduğu için dört aydan dört yıla kadar da hapis cezasına çarptırılabilir.

Bu haftaki gezinin fotoğrafları özel olarak Daily Mail Australia tarafından yayınlandı ve o zamandan beri insanlar, yerel yetkililerden Censori’yi kıyafet seçimlerinden dolayı cezalandırmaları için yalvardı.

Sosyal medyada bir kullanıcı, “Tutuklanmamış olması şaşırtıcı. İtalya çok daha muhafazakar” derken bir başkası da “Umarım İtalya ikisini de ülkeden kovar. Bu çiftin burayı kirletmesine ihtiyaçları yok” diye yazdı.

Pek çok kişi, Censori’nin görünümünün “kamuya açık ahlaksızlık” teşkil ettiğini ve bunun ağır bir para cezasıyla sonuçlanacağını savundu.

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