Şebnem Bozoklu: Kesin hasta oldum paranoyasına…

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla bu sürecin kendisi için nasıl geçtiğini takipçileriyle paylaşan oyuncu Şebnem Bozoklu, bu defa yasakların kalkmasının ardından başlayan 'yeni normal'le ilgili paylaşımda bulundu.

Hafta sonu için konulan sokağa çıkma yasağının iptal edilmesinin ardından dışarıya çıkan ve üç buçuk ay sonra ilk defa bir mekanda oturan Şebnem Bozoklu, dışarıya çıkma deneyimini takipçilerine aktardı. Yaptığı alışverişten bahseden Bozoklu, aynı zamanda pek çok insanın sahip olduğu ‘kesin hasta oldum’ psikolojisini de gözler önüne serdi.

İşte Şebnem Bozoklu’nun o satırları:

“Dün evden çıkıp kırmızı ruj, göz kalemi, yarım kilo taze fasülye, küçük yoğurt ve elektrikli süpürge filtresi aldım. Üç buçuk aydır ilk defa bir yerde oturup 1 fincan kahve söyledim. Kahvenin yarısında kesin hasta oldum paranoyasına girip kahveyi yarım bırakmak tedavisini uygulayıp eve döndüm. Sizde nasıl gidiyor yeni normal? “