Şebnem Bozoklu ‘ona çok benzedim’ dedi

Kanat Atkaya ile mutlu bir evlilik sürdüren ve yaptığı sosyal medya paylaşımları ile beğeni toplayan oyuncu Şebnem Bozoklu, zaman zaman son derece esprili paylaşımlara imza atıyor.

Kısa sürede popüler olan eğlenceli filtre uygulamalarını da kaçırmayan başarılı oyuncu bu defa suratı değiştiren bir filtre ile çektiği videoyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Ortaya çıkan suratı bir kadın oyuncuya çok benzediği şeklinde yorumlayan Bozoklu, sonrasında kendisine gelen yorumlardaki ismin aklındaki isim olmadığını söyledi ancak kendisini kime benzettiğini de paylaşmadı.