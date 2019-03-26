Şebnem Bozoklu’dan romantik evliliğin hikayesi

Geride bıraktığımız günlerde uzun bir süredir birlikte olduğu Kanat Atkaya ile nikah masasına oturan oyuncu Şebnem Bozoklu, sosyal medya hesabından evlilik hikayesini paylaştı.

Bozoklu instagram sayfasından paylaştığı satırlarında evliliklerinin aile fertlerine de sürpriz olduğunu söylerken, evliliklerinin sıcacık öyküsünü şu satırlarla anlattı: “23 Mart 2019 öğleden sonra saat 14.00… Ailelerimiz bize öğle yemeğine geldiklerini sanıyorlar.

Bizim iki ay önce belediyeye evlilik başvurusu yaptığımızdan habersizler ve sürekli sıkıştırıyorlar hadi hadi hadi diye… Kimsenin haberi yok evleneceğimizden en yakın arkadaşlarımızın bile.

İlk fotoğrafta annelerimizin önünde evlenme teklif ediyor Kanat. Bizimkiler daha bu haberin mutluluğunu ve şaşkınlığını atlatamadan zırr kapı çalıyor ve nikah memuru eve geliyor.

Bomba düşüyor eve. Koşup hemen beyaz elbisemi giyiyorum. Ailelerimiz ve nikah şahitlerimiz minicik bir ekibiz.

Benim için dünyanın en güzel yerinde, evimizde canımız annelerimizin ailelerimizin önünde evet diyoruz… Şahitlerimiz Enis Arıkan, Ayşegül Karacan, İronique, Bala Atabek, Şükrü Metinoğlu…”