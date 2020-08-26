Şebnem Bozoklu’ya bol arkadaşlı kutlama

Normalleşme süreciyle birlikte eşi Kanat Atkaya ile tatile çıkan ve buradan yaptığı eğlenceli paylaşımlarla mutluluğuna takipçilerini de ortak eden oyuncu Şebnem Bozoklu, yeni yaşına son derece mutlu bir şekilde girdi.

Oyunculuk sektöründen çok sayıda arkadaşı olan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 41 yaşına merhaba diyen Bozoklu, ne kadar çok sevildiğini de yaptığı paylaşımlarla göstermiş oldu.

Gittiği bir güzellik merkezinde kendisine yapılan pasta sürprizini paylaşan Bozoklu aynı zamanda doğum günü gecesine dair de kısa bir video paylaştı.