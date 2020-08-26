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Şebnem Bozoklu’ya bol arkadaşlı kutlama
Şebnem Bozoklu’ya bol arkadaşlı kutlama
Yeni yaşına giren Şebnem Bozoklu sosyal medya hesabından bol miktarda paylaşımda bulundu. Yakın arkadaşlarının yalnız bırakmadığı Bozoklu sevenleri ve eşiyle birlikte keyifli bir gün geçirdi.
Magazin 26 Ağustos 2020 - 08:18

Normalleşme süreciyle birlikte eşi Kanat Atkaya ile tatile çıkan ve buradan yaptığı eğlenceli paylaşımlarla mutluluğuna takipçilerini de ortak eden oyuncu Şebnem Bozoklu, yeni yaşına son derece mutlu bir şekilde girdi.

Oyunculuk sektöründen çok sayıda arkadaşı olan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 41 yaşına merhaba diyen Bozoklu, ne kadar çok sevildiğini de yaptığı paylaşımlarla göstermiş oldu.

Gittiği bir güzellik merkezinde kendisine yapılan pasta sürprizini paylaşan Bozoklu aynı zamanda doğum günü gecesine dair de kısa bir video paylaştı.

 

Son güncelleme: 08:21 - 26.08.2020
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