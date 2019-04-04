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Şebnem Bozoklu’ya kına kahvaltısı yaptılar
Şebnem Bozoklu’ya kına kahvaltısı yaptılar
Geride bıraktığımız mart ayının sonunda Ağustos 2017'den beri birlikte olan Şebnem Bozoklu ve köşe yazarı Kanat Atkaya sürpriz bir kararla dünya evine girmişti.
Magazin 4 Nisan 2019 - 15:13

Evlerine davet ettikleri aile büyüklerine bir sürpriz yaparak nikah masasına oturan Şebnem Bozoklu ve Kanat Atkaya evlerine davet ettikleri nikah memurunun karşısında ömür boyu bir arada olmak üzere evet demişlerdi. Ancak arkadaşları Şebnem Bozoklu’ya bir sürpriz yaparak evlilik öncesi gerçekleştirilen ritüellerden biri olan kına gecesini geç de olsa gerçekleştirdiler ve bir mekanda buluşarak kına kahvaltısı yaptılar. Bozoklu’nun meslektaşı ve yakın arkadaşı Dolunay Soysert sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dostlar arasında gerçekleştirdikleri bu kınaya dair birkaç kare paylaştı.


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