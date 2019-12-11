Şebnem Dilligil kimdir? Şebnem Dilligil nereli ve kaç yaşında?

Şebnem Dilligil, 1960 doğumludur. Televizyon ekranlarında ilk kez Büyük Buluşma isimli dizi ile yer alan Şebnem Dilligil hakkında merak edilenler haberimizde... Şebnem Dilligil nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisinde Zehra Atmaca karakterini canlandıran Şebnem Dilligil hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Şebnem Dilligil kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ŞEBNEM DİLLİGİL KİMDİR?

Şebnem Dilligil, 1960 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir, aslen Ankara'lıdır. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü mezunudur. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatrolarında çalışmaya başlayan Şebnem Dilligil birçok oyunda başrolü üstlenmiş 25 civarında oyunda yer almıştır. Halen İstanbul Devlet Tiyatroları kadrolu oyuncusudur.

Birçok Tiyatro oyununda rol alan Şebnem Dilligil ilk tv oyunculuğunu 2004 senesinde Samanyolu TV ekranlarında yayımlanmaya başlayan Büyük Buluşma isimli dizide yaşamıştır.

Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun adlı dizide Zehra karakterine hayat veren Şebnem Dilligil, 1.65 metre boyunda ve 60 kilodur.

Şebnem Dilligil’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kurşun (Zehra) (TV Dizisi)

2019 – Ceviz Ağacı (Sinema Filmi)

2018 – Bir Zamanlar Çukurova (Naime) (TV Dizisi)

2017 – Ateş Böceği (Neşe) (TV Dizisi)

2016 – Son Destan (Elmas) (TV Dizisi)

2016 – Cesur Yürek (Enise) (TV Dizisi)

2015 – Bizim Hikaye (Türkan) (Sinema Filmi)

2014 – Yılanların Öcü (Mamure) (TV Dizisi)

2013 – Aşk Kırmızı (Aynur) (Sinema Filmi)

2012 – Karadayı (Safiye) (TV Dizisi)

2011 – İnsan Aldandı (Cemile) (TV Dizisi)

2011 – Vücut (Nurgül) (Sinema Filmi)

2011 – Reis (Hatice) (TV Dizisi)

2011 – Pazarları Hiç Sevmem (Oğuz’un Annesi) (Sinema Filmi)

2011 – Kuzey Güney (Zeynep’in Teyzesi) (TV Dizisi)

2010 – İhanet (Emina Ana) (TV Dizisi)

2010 – Keskin Bıçak (TV Dizisi)

2009 – Karanlıktakiler (Sinema Filmi)

2009 – Geniş Aile (Hamiyet) (TV Dizisi)

2009 – Ey Aşk Nerdesin (Suzi) (TV Dizisi)

2008 – Yürek Yarası (Fadik) (TV Filmi)

2008 – Töre Beni Taşlara Vurun (Fatma) (TV Filmi)

2008-2009 – Son Bahar (Latife) (TV Dizisi)

2008 – Geç Gelen Bahar (Semiha) (TV Dizisi)

2008 – Fadik İntikam Peşinde (Kezban) (TV Filmi)

2008 – Doğruluk Ekseni (Huriye/Pervin Ünalp Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2006 – Şöhret (Halime) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (TV Dizisi)

2004 – Büyük Buluşma (Aynur) (TV Dizisi)